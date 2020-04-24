Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.727 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda bir önceki aya göre 13,7 puan azalarak yüzde 61,6’ya geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 14,3 puan azalarak yüzde 61,9’a düştü.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2018 2019 2020 Ocak 78,2 74,4 75,5 Şubat 77,8 74,0 76,0 Mart 77,8 74,3 75,3 Nisan 77,3 75,0 61,6 Mayıs 77,9 76,3 Haziran 78,3 77,1 Temmuz 77,1 76,2 Ağustos 77,8 76,6 Eylül 76,2 76,3 Ekim 75,4 76,4 Kasım 74,1 77,2 Aralık 74,1 77,0