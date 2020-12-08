Kredi Garanti Fonu (KGF) Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen COSME Programı kapsamında yeni bir destek paketi hazırladı

KGF, Kovid-19 ile mücadelede KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için hazırladığı yeni destek paketini duyurdu.

Fonun açıklamasında KGF’nin Avrupa Yatırım Fonu’ndan sağladığı 300 milyon TL’lik hibe ve kendi özkaynaklarından sağladığı 300 Milyon TL’lik destek ile oluşan fon sayesinde KOBİ’lere 6 milyar lira tutarında kefalet sağlanacağı belirtildi.

Buna göre, “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı” (COSME) kapsamında, KGF ve AYF iş birliği ile hayata geçirilen proje ile KOBİ’ler %80 KGF kefaletiyle 1.125.000 TL’ye kadar kredi kullanabilecek.

KOBİ’lerin 1 yıl ödemesiz, 60 aya kadar vadeyle yararlanabileceği kredinin faizi ise piyasa şartlarına bağlı olarak bankalar tarafından belirlenecek.

Fon tarafından yapılan basın açıklamasına göre proje kapsamında bankalar tarafından KOBİ’lere yaklaşık 7,5 milyar lira tutarında kredi kullandırılması bekleniyor.

KGF Genel Müdürü Kasım Akdeniz, basın açıklamasında söz konusu destek paketi kapsamında verilecek kefaletler ile KOBİ’lerin finansmana erişimlerini kolaylaştırarak üretim, istihdam ve rekabet güçlerinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Projeye başvurular bugün itibarıyla başlıyor.