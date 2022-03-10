Son dakika haberi…Türkiye’nin arabuluculuğu ile Antalya’da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı yapıldı. Zirve, 1,5 saat sürdü. Dünyanın takip ettiği zirvenin ardından taraflardan ilk açıklamalar geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba yaptığı toplantıda, “Ben burada bir Dışişleri Bakanı olarak, karar alabilme yetkisinde biri olarak çözüm bulma amacıyla geldim. Ama kendisi (Lavrov) sadece dinleme amacıyla geldi.” diye konuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Kubela’nın açıklamalarına,”Biz buraya paralel bir müzakere için gitmedik dedik. Ukrayna tarafı bunu isteyebilir. Onlar hep yeni formatlar oraya çıkarmayı istiyorlar. Ben Kuleba’nın sözlerine şaşırmadım. Kimse burada ateşkes kabul etmeyecekti zaten.” sözleriyle yanıt verdi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası ilk üst düzey görüşmede, iki ülkenin dışişleri bakanları Türkiye’de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesi ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

İkili görüşmelerin ardından Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı yapıldı. Krizin başladığı günden bu yana yapılan en üst düzey zirveden ilk kare paylaşıldı. Antalya’daki Regnum Carya Otel’de saat 11.25’te başlayan toplantı, 12.50’de sona erdi.

Kuleba: Lavrov insani koridorlar konusunda bir taahhüt vermedi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Türkiye’nin arabuluculuğu ile Antalya’da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Kuleba, şunları kaydetti:

“Çavuşoğlu’na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı. Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti. Yine böyle (Antalya’daki gibi) bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım.

Ben burada (Antalya’da) bir Dışişleri Bakanı olarak, karar alabilme yetkisinde biri olarak çözüm bulma amacıyla geldim. Ama kendisi (Lavrov) sadece dinleme amacıyla geldi. ”

Lavrov: Bu krizden sağlıklı bir şekilde çıkmayı umuyoruz

Rus ve Ukraynalı Bakanların görüşmesi sonrası Rus tarafından Sergey Lavron basın açıklamalarında bulunuyor.

Lavrov’un açıklamaları ise şöyle;

“Herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun yanlış yere kullanılmamasını istiyoruz. Bugün şu anlaşıldı müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur.

Günlük olarak insani koridorların açılmasına yönelik önerimizin hala geçerli olduğunu teyit ettik.

Ukrayna’ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurlar. Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır.

Biz Ukrayna’nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz. NATO’nun genişlemesine karşı çıkarak hiçbir şekilde Ukrayna’nın güvenliğini sağlamasına karşı çıkmıyoruz.

Halkımız birtakım güçlüklerle karşı karşıya kalıyor. Bu krizden sağlıklı bir şekilde çıkmayı umuyoruz. Herkesin de bilinçli bir şekilde krizden çıkmasını diliyoruz.

Putin temaslardan asla kaçınmaz. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz. Bunu Kuleba ile görüştük.

“Pentagon’un Ukrayna’da askeri biyolojik laboratuvar oluşturduğu iddiaları bizi endişelendiriyor”

Çin’in bile yaptırımlara katılmasını istiyorlar. Bu büyük bir saygısızlıktır medeniyetlere ama ABD’den her şey beklenir.

Pentagon’un Ukrayna topraklarında onlarca askeri biyolojik laboratuvar oluşturduğu iddiaları bizi endişeye düşürüyor. Bu konudaki sorulara cevap istiyoruz.

Batı’nın Ukrayna’dan istediği tek şey sürekli bu ülkenin Rusya’ya karşı çalışmasıydı.

Amacımız Belarus’taki ve Ukrayna ve Rusya başkanları arasında devam eden müzakere sürecini değiştirmek değil. Bu çözümler oradan çıkacak. Biz buraya paralel bir müzakere için gitmedik dedik. Ukrayna tarafı bunu isteyebilir. Onlar hep yeni formatlar oraya çıkarmayı istiyorlar. Ben Kuleba’nın sözlerine şaşırmadım. Kimse burada ateşkes kabul etmeyecekti zaten.