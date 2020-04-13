Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır.” dedi.
Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu‘nu paylaştı. Son 24 saatte 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 98 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 61 bin 49, can kaybı 1296 oldu.
Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/tLkps8LFWK
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 13, 2020
Bir cevap yazın