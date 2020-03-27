Bakan Koca, “Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92’yi buldu” dedi.

Bakan Koca’nın açıklamaları şöyle:

İnsanlar birbiriyle mümkün olduğu kadar az karşılaşmalıdır. Bunun için de çalışma saatleri, çalışma günleri, tatiller düzene konmalıdır.

Bilim Kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir, belli bir süreliğine belli sınırlar konmuş hayattır, geçici hayat tarzıdır.

“SON 24 SAATTE 17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ”

Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92’yi buldu.

42 hasta iyileşerek taburcu olmuştur.

“BÜTÜN İLLERDE VAKA OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, bazı illerde vaka sayılarının fazla olduğunu biliyoruz.

Şahısların veya özel bir kuruluşun kendi başına kit alarak, numuneleri test ediyor olması asla kabul ettiğimiz bir durum değil.

Testlerle ilgili talebin arttığını biliyoruz. PCR testini birçok merkezde yapılabilir hale gelmiştir. Çin’de geliştirilen kiti de Türkiye’ye getirdik. Testin süresini 60-70 dakika arasına çeken PCR yöntemini de çalışan laboratuvarlara da verildi. Zaten elimizde 1 milyon kitimiz var ama hem merkez sayısını arttırmak hem de süreyi kısaltmak için her türlü çalışmayı devreye sokmaya çalışıyoruz.

Test sayısı 15-20 binlere kadar çıkmış olacak.

Bu dönemde sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılama konusunda taviz vermeyeceğiz. hassasiyetle ve personelimizi çalışanlarımızı korumak konusunda gayret içindeyiz.

Spor camiasında pozitif olan vakaların sayısı az değil. Eğer bu dönemde biz temas ve izolasyonu olması gereken şekilde sağlayamazsak birçok vatandaşımızın bu enfeksiyonu taşıması mümkün olmuş hale gelir. Bu nedenle herkes kendini evde izolasyon yaptığı takdirde başarılı oluruz.

N95 dediğimiz hekimlerin kullandığı maske, 3 milyon 615 bin tane iki gün önce bütün kurumlarımıza dağıtıldı.