Usta sanatçı Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ferhan Şensoy tarafından 1980 yılında kurulan tiyatro grubu Orta Oyuncular, Şensoy’un ölüm haberini Twitter’dan duyurdu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…”