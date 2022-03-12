İstanbul’a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 84.1 seviyesine geldi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2021’in sonbahar aylarında yüzde 41’e kadar gerileyen barajlardaki su seviyesi, son dönemdeki yağışların etkisiyle artışını sürdürüyor.
Son 1 günde yüzde 0.3, son bir haftada yüzde 0.23’lük bir artış görülüyor.
2021 yılında 12 Mart’ta barajların doluluk oranı yüzde 61.64 seviyesindeydi.
Yıllara göre 12 Mart itibarıyla barajların doluluk oranı şöyleydi:
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