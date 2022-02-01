İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen sonbaharda yüzde 41’e kadar inen barajlardaki su seviyesi, son kar yağışlarıyla yükselişini sürdürdü. 1 Şubat verilerine göre yağışlarla birlikte barajlardaki su miktarı son bir haftada yüzde 1,12 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 1 Şubat itibarıyla yüzde 55,59 olarak ölçüldü.

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son 14 günde yüzde 52.53’ten yüzde 55.99’a geldi.

Şubat 2021’de baraj doluluk oranı yüzde 41.3 olarak kayıtlara geçmişti.