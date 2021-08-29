Karaismailoğlu şunları kaydetti:

“Zigana Tüneli bittiğinde, Erzurum ile Trabzon arasında hem lojistik koridor olarak hem de ulaşım açısından büyük önem ihtiva eden bir tünel olacak. Dünyanın en önemli, en büyük tünellerinden birisi olarak hem bölgeye büyük hizmetler yapacak hem de lojistik olarak Trabzon Limanı’nı Orta Anadolu’ya bağlayacak, Türkiye’nin güneyine, doğusuna bağlayacak önemli bir aks üzerinde olacak.”