Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 14 Eylül’de başvuruları başlayan “İlk Evim İlk İş Yerim” sosyal konut projesine ilişkin sosyal medya hesapları ve çağrı merkezi üzerinden gelen 67 bin 777 sorunun 61 bin 254’ünü yanıtladı.

AA muhabirinin TOKİ yetkililerinden edindiği bilgiye göre kuruma, Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden projeyle ilgili 15 bin 214 soru geldi. Soruların 12 bin 802’si cevaplandırıldı.

ALO TOKİ çağrı merkezince de aynı konudaki 52 bin 563 sorunun 48 bin 452’si yanıtlandı.

Çağrı merkezi ve sosyal medya hesaplarına böylece toplam 67 bin 777 soru iletildi, bunların 61 bin 254’ü cevaplandı.

En çok soru konut tipinin seçilip seçilemeyeceğine ilişkin

Kuruma projeyle ilgili en çok sorulan soruların başında “başvuru aşamasında konut tipinin seçilip seçilemeyeceğine” ilişkin olanlar yer aldı. Vatandaşlar, bu konudaki soruları üzerine konut tipi ayrımı olmadan proje bazında başvuru yapılabileceği bilgisini edindi.

ilişkin olanlar yer aldı. Vatandaşlar, bu konudaki soruları üzerine konut tipi ayrımı olmadan proje bazında başvuru yapılabileceği bilgisini edindi. 50.000/100.000 Konut Projesi kurasında hak sahibi olduğu konut satış sözleşmesini imzalamayanların yeni projeye başvurma imkanı olup olmadığına yönelik sorular ise ikinci sırayı oluşturdu.

Hane halkı tarafından koşulların uyması durumunda iki ayrı kişinin başvurup başvuramayacağı, vekaletname ile başvuru yapılıp yapılamayacağı ve hisseli tapusu olanların kampanyaya başvurmasında engel olup olmadığı da en çok sorulan sorular arasında yer aldı.

TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların istekleri, önerileri ve şikayetleri ilgili birimlere iletildi.

TOKİ merak edilen sorulara yanıt verdi