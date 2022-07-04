Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, uluslararası ticaret, otomotiv ve e-ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren Soycan Şirketler Grubu, Belarus’ta eğitim gören öğrencilere staj programı başlatıyor. Soycan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve DEİK/Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı Yılmaz Soycan, grup şirketlerinde öğrencilere staj imkanı sunmaya hazırlandıklarını söyledi.

Yedi ülkede bulunan 14 şirketiyle ulusal ve kıtalararası ticaret gerçekleştiren Soycan Şirketler Grubu, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, uluslararası ticaret, otomotiv ve e-ticaret sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Grubun yönetim kurulu başkanı Yılmaz Soycan aynı zamanda DEİK/Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı olarak ikinci döneminde görevini devam ettiriyor.

Türkiye ile Belarus arasında her geçen yıl artan ticaret hacmini geliştirmek için çalışmalar yürüten Soycan Grup, yeni dönemde grup şirketlerinde Belarus’ta Türkçe eğitimi alan öğrencilere yönelik staj programı başlattı. Çatısı altındaki Zeynela Motor Vehicles ve Sarpedon Global Trade ile Belarus’taki yeni dönem yatırımlarına hız veren Soycan Grup, İstanbul ve Belarus/Minsk ofislerinde başlatacağı staj programıyla geleceğin yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlıyor.

İSTİHDAM FIRSATI

Belarus Devlet Üniversitesi ve Minsk Devlet Dil Üniversitesi’nde Türkçe eğitim alan Belaruslu öğrencilerle buluşan Soycan, “Teknolojiyi ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden gençlerin iş hayatına adım atmalarını sağlamak amacıyla grup şirketlerimizde sürdürülebilir bir staj programı başlatmaya karar verdik. Staj programını başarıyla tamamlayan gençlere istihdam fırsatı da sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

İŞ HACMİ 1.1 MİLYAR DOLAR

Soycan, Türkiye ile Belarus arasındaki iş hacminin 2021 yılında 1,1 milyar dolara ulaştığını, 2022 yılının ilk 4 ayında ise bu rakamın 368 milyon dolar seviyesine geldiğini ifade etti. Staj programındaki gençlerin programı sonrası geleceğin yöneticileri olarak iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda geliştirilecek iş birliklerinde önemli roller üstleneceğini belirten Soycan, öğrencilere sağlayacakları staj imkanının ayrıntılarına yönelik şunları söyledi: “Öğrenciler hem Minsk hem de İstanbul ofisimizde staj yapabilecek. Ayrıca staj imkanı sadece bizim şirketlerimizle sınırlı olmayacak. Belarus’ta faaliyet gösteren, yatırım yapan diğer Türk firmalarında da staj yapabilmeleri için Türkiye-Belarus DEİK İş Konseyi olarak da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra staj için Türkiye’ye gelecek öğrencilerin yol, konaklama masraflarını karşılayıp ücret ödemesi de yapacağız. Ayrıca başarılı bir staj dönemi geçiren öğrencilere, staj yaptıkları veya ihtiyacı olan firmalarda iş fırsatı da sağlayacağız” dedi.