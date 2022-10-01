Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notunu “B+”dan “B”ye düşürdü, kredi notu görünümünün “durağan” olduğunu bildirdi.

S&P’den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunun “B+”dan “B”ye indirildiği, kredi notu görünümünün ise “durağan” olduğu kaydedildi.

Bloomberg’in haberine göre Kuruluş yaptığı açıklamada, not indirimine gerekçe olarak gevşek para ve maliye politikasını, düşük net döviz rezerv seviyesini ve TL’nin kırılganlığını gösterdi.