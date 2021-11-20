Türkiye sinema salonlarında bu hafta 4’ü yerli olmak üzere 10 film vizyona girdi. Kristen Stewart’ın Prenses Diana’yı canlandırdığı yılın en çok merak edilen ve heyecanla beklenen filmlerinden “Spencer” bu hafta izleyici karşısına çıktı. Aralık 1991’de Diana ve Prens Charles’ın evliliklerinin son evresindeki üç günlük Noel tatilini konu alan filmin senaryosunu Steven Knight kaleme aldı. Filmin başrollerinde Kristen Stewart’ın yanı sıra Jack Farthing ve Sean Harris yer alıyor. Peki, Spencer filminin konusu nedir? Filmin konusu ve künyesine birlikte bakalım.

SPENCER FİLMİ KÜNYESİ

Vizyon tarihi: 19 Kasım 2021

Süre: 1s 51dk

Tür: Biyografik, Dram

Yönetmen: Pablo Larraín

Senarist: Steven Knight

Oyuncular: Kristen Stewart, Jack Farthing, Sean Harris

SPENCER FİLMİNİN KONUSU NE?

Spencer filminin konusu şöyle: Adını Lady Diana’nın evlenmeden önceki soyadından alan film, Prenses Diana’nın kraliyete ve Prens Charles’a veda etmeye karar verdiği 1991 yılındaki kritik Noel tatiline odaklanıyor. Yapım, güzelliği, karakteri ve yardımseverliğiyle her kesimden insanın gönlünü kazanan ve 1997’deki ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Lady Diana’nın hayatının kritik dönemlerini ele alıyor.

ABD’de de ve İngiltere’de de seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan filmin Türkiye’de de ilgi görmesi bekleniyor.

BİR KRALİÇE KRALİÇE OLMAKTAN VAZGEÇERSE NE OLUR?

Yönetmen, Larrain filmle ilgili şu yorumları yapmıştı: “O masallarda, prens prensesini buldu ve onu kraliçesi yaptı; bize hep böyle anlatılırdı. Peki, bir kraliçe, kraliçe olmaktan vazgeçerse ne olur? O masal alt üst olur. Filmin özünde de anlatmak istediğim tam olarak bu. Bu önemli karar nasıl ve neden verildi? Diana’nın milyonlarca insanın kalbine dokunan ve hayatının dönüm noktası olan kararı verdiği bu günlerin hikayesini yapmak istedim. Dünyanın dört bir yanına ulaşacak evrensel bir hikaye bu”

Filmde Prenses Diana’yı canlandıran Kristen Stewart, Los Angeles’ta gerçekleştirilen prömiyerde, Lady Diana’yı neden kendisine yakın bulduğunu anlatırken, ikisinin de sürekli mercek altında hayatlara sahip olduklarını söylemişti. Ünlü oyuncu, “Diana’yı çok erken kaybettik. Eğer hayatıyla ilgili soru işaretleri oluşturan o boşlukları doldurabilseydi, bunu kendisi yapardı ama biz bunu onun için yapıyoruz. Çünkü onu çok seviyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere Kraliyet ailesine adım attığı andan itibaren dikkatleri üzerine çeken Lady Diana’nın düğünü 750 milyon, cenaze töreni ise 2 buçuk milyar insan tarafından izlenmişti. Diana’nın cenaze töreni halen, dünyada en çok izlenen televizyon yayını olarak bir numaradaki yerini koruyor. Galler Prensesi anısına ünlü sanatçı Elton John’ın yeniden düzenlediği “Candle in the Wind 1997” şarkısı ise tüm zamanların en çok satan ikinci teklisi oldu.

“Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar”

Will Smith’in başrolünde yer aldığı “King Richard”, 2000’ler sonrası kadın tenisine damga vuran Serena Williams ve Venus Williams kardeşleri her daim destekleyen ve onların potansiyellerine ulaşmaları için elinden geleni ardına koymayan baba Richard Williams ve genç Serena ile Venus’ün hikayesini anlatıyor.

Reinaldo Marcus Green’in yönettiği filmde, Will Smith, Saniyya Sidney ve Demi Singleton rol alıyor.

“Hayalet Avcıları: Öteki Dünya”

Carrie Coon, Finn Wolfhard ve Mckenna Grace’in oyuncu kadrosunda yer aldığı “Hayalet Avcıları: Öteki Dünya” adlı film, taşrada bir kasabaya taşınan bir ailenin, büyükbabalarından kendilerine kalan hayalet avcıları mirasıyla bulundukları kasabayı büyük çaplı bir hayalet istilasından kurtarmaya çalışmasını konu ediniyor.

“Muallim”

Osmanlının son döneminde Jön Türk olan bir öğretmenin kendi değerleriyle tanışmasına odaklanan TRT ortak yapımı “Muallim” filmi de Öğretmenler Günü’nün olduğu bu hafta vizyona giriyor.

Yönetmenliğini Müslim Şahin’in yaptığı ve yurt dışındaki bazı festivallerden ödül alan eserde, sürgüne gönderildiği kasabada öğretmenlik yapan bir adamın hayatını anlatıyor.

Filmde Melih Selçuk, Sevtap Özaltun ve Ruhi Sarı oynuyor.

“Cehennem Kapısı”

Arjantin yapımı haftanın korku filmleri arasında yer alan “Cehennem Kapısı”, oğluyla birlikte geçirdiği araba kazası sonrası ne olduğunu hatırlayamayan bir biçimde kayıp oğlunu arayan Cecillia’nın hikayesini ele alınıyor.

“Aşk Yolunda”

Seçil Çömlekçi’nin 2019 yılında yayımlanan kitabından uyarlanan film, evlenme teklifini beklediği sırada sevgilisi tarafından terk edilen ve genel olarak şanssız kişiliğiyle bilinen Bade’nin, bu şanssızlığı kırma girişimi sırasında yaşadıklarını konu ediniyor.

Romantik komedi türündeki filmde, Şahin Irmak, Çiğdem Batur, Bora Cengiz, Ayhan Taş ve Asuman Dabak rol alıyor.

“Yan Etki”

Pekin Azer’in yönettiği gerilim türündeki “Yan Etki” adlı film, hastalığına çare olsun diye aldığı ilacın yan etkisiyle hayatı alt üst olan bir adamın hikayesini seyircilerin dikkatine sunuyor.

“Ecinni 3: Issız Çığlık”

Haftanın yerli korku filmi “Ecinni 3: Issız Çığlık”, yaşadığı rahatsızlık sonrası esrarengiz görüler görmeye başlayan Zeynep’in, bu konuyu araştırmasıyla kendisinin ve ailesinin başından geçenleri anlatıyor.

“Ecinni” filminin üçüncü devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda, serinin diğer filmlerini de yöneten Mustafa Sağlam oturuyor.

“Pişiriciler”

Ute von Münchow-Pohl’un yönettiği Almanya menşeli animasyon yapım “Pişiriciler”, 200 yıldır insanlardan uzakta yer altında yaşayan Elfler’in Helvi önderliğinde yeniden yeryüzüne çıkarak asıl gayelerini hatırlamalarını konu ediniyor.

“Dünyanın En Kötü İnsanı”

Joachim Trier imzalı, orijinal ismiyle “The Worst Person in the World”, 30’larına yeni girmiş enerjik biri olan Julie’nin, hayattaki yerini bulmaya çalışmasını ve bu arayışın etkilediği ilişkilerini ele alıyor.

Trier’in “Reprise” (2006), “Oslo, 31 Ağustos” (2011) ve “Thelma” (2017) gibi depresif ve psikolojik ağırlıklı filmlerden sonra izleyici karşısına çıkardığı “Dünyanın En Kötü İnsanı” filmindeki rolüyle Renate Reinsve, Cannes Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü aldı.