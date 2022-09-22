Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’nın 2 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Enerjisa Enerji’nin 1,5 milyar lira, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’nın 2 milyar lira, Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi’nin 150 milyon lira, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler’in 750 milyon lira, Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Ambalaj Petrol Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret’in 150 milyon lira, Aksa Akrilik Kimya Sanayii’nin 1,2 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Deniz Faktoring’e 69 bin 783 lira, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik’e 102 bin 472 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 63 internet sitesine erişimin engellenmesi için de gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.