Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteni Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlandı.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM) pay piyasasında 11 Ocak 2022-17 Şubat 2022 döneminde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda, 12 kişi hakkında 21 Şubat 2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Kurul, 12 kişi hakkında Kanun’un 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar kıldı.

SPK’dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU) pay piyasasında 21 Aralık 2021-17 Şubat 2022 döneminde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda, Twitter adlı sosyal medya uygulamasındaki @PHOENIX07_ ve @BorsaDLS isimli hesaplar üzerinden ASUZU payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenmiş olup, 14 kişi tarafından gerçekleştirilen işlemlerde Kanun’un 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; Kanun’un 1. maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 3 Kanun’un 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; Kanun’un 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; 14 kişi hakkında 21 Şubat 2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.”

Kurul, ayrıca Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AGYO) pay piyasasında 03 Ocak 2022-17 Şubat 2022 döneminde ve Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) pay piyasasında 07 Ocak 2022-17 Şubat 2022 döneminde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki Hikmet Güçlü isimli kanal üzerinden AGYO ve MSGYO paylarının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunduğunu belirledi.

SPK, 11 kişi tarafından gerçekleştirilen işlemlerde Kanun’un 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; Kanun’un 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; 11 kişi hakkında 21 Şubat 2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.