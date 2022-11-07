Türk kahvesi satışına başlayan kahve zinciri Starbucks, Rize çayını da menüsüne ekledi.

Türkiye’de de faaliyet gösteren kahve zinciri Starbucks, menüsüne bir ekleme yaptı. Geçtiğimiz dönemde menüsüne Türk kahvesini de dahil eden marka, bu kez müşterilerinin karşısına Rize çayı çıkaracak.

Konuyla ilgili olarak Starbucks’tan yapılan açıklamada, “Türk kahvesinin ardından Türk çayını da ürün gamımıza dahil ettiğimiz için mutluyuz. Starbucks, Türkiye’deki misafirlerimizin sevgi duyduğu bir marka. Misafirlerimizin Starbucks’ı ikinci evleri gibi görmelerini istiyoruz. Bu kapsamda alışkın oldukları çay lezzetini mağazalarımıza taşıyoruz” denildi.