Starbucks, Nisan ayından itibaren Laxman Narasimhan’ı yeni CEO olarak atadı. Narasimhan en son sağlık ve hijyen şirketi Reckitt’in CEO’su olarak görev yapıyordu. Narasimhan, yeni görevini üstlenmeden önce Ekim ayında şirkete katılacak.

Starbucks Perşembe günü yaptığı açıklamada bir sonraki CEO’sunun Laxman Narasimhan olduğunu duyurdu. Narasimhan en son Lysol, Durex ve Mucinex gibi markaların sahibi olan sağlık ve hijyen şirketi Reckitt’in CEO’su olarak görev yaptı. Bu görevinden 30 Eylül itibarıyla ayrılacak.

55 yaşındaki Narasimhan görevi üstlenene kadar Howard Schult, bir dünya markası haline gelen kahve zincirinin geçici CEO’su olarak görevine devam edecek. Schultz, Narasimhan görevi devralınca Starbucks’ın yönetim kurulunda kalacak ve Narasimhan’a danışmanlık yapacak.

Schultz, kendi seçtiği halefi Kevin Johnson’ın beş yıl çalıştıktan sonra emekli olduğu Nisan ayından bu yana yeniden dümende.

Yeni atamayla ilgili açıklamada bulunan Starbucks Kurucusu Howard Schultz, Laxman Narassimhan’ın tüketici ürünleri konusunda derin bilgi birikimi olan dünya çapında bir lider olduğunu belirtti.

Narasimhan daha önce PepsiCo’da çalıştı; yiyecek ve içecek devinde çalışmaya başlamadan önce McKinsey’de kıdemli ortaktı.

Hindistan, Pune’da doğan Narasimhan, 1991 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nin Wharton Okulu’na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri’ne taşındı. McKinsey & Company’ye katıldı ve sonunda kıdemli bir ortak oldu. 2012’de PepsiCo’ya geçti ve burada yükseldi. 2019’da Reckitt’te görev aldı.

Narasimhan şimdi dünya genelinde yaklaşık 35.000 mağaza ve 383.000 çalışanı bulunan Starbucks’ın dümenine geçmeye hazırlanıyor.