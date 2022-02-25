NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dün Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle olağanüstü toplanan NATO Zirvesi bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, Rusya’nın NATO müttefiklerine siber saldırılar düzenlemesi durumunda “bir müttefike yapılan saldırının tüm müttefiklere yapıldığını kabul eden” 5. Madde’nin harekete geçip geçmeyeceğinin sorulması üzerine “Siber saldırılar 5’inci maddeyi harekete geçirebilir.” dedi.

Siber güvenliği güçlendirmeye yoğunlaştıklarını, bu alanın riskli olduğunu bildiklerini vurgulayan Stoltenberg, ayrıca örneğin Karadeniz’de istenmeyen olaylar ve kazaların önlenmesi için ayrıştırma mekanizmalarının bulunduğunu belirterek, ABD’nin bu tür mekanizmayı Suriye’de bunu uzun süredir kullandığını hatırlattı.

Gürcistan, Moldova ve Bosna Hersek gibi ülkelere demokratik reformlarında başarı sağlamaları için destek verileceğini de belirten Stoltenberg, transatlantik bağın önemine vurgu yaptı.

SİBER SALDIRI VE NATO

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ülkelerin telekom ağları, finansal altyapısı, enerji üretimi gibi kritik altyapılarını hedef alabilecek ‘siber savaş’ kavramı da gündemde.

Siber saldırı konusuna dikkat çeken Observer da analizinde “Siber silah kullanımı, NATO’nun toplu meşru müdafaa kurallarının siber saldırıları da içerecek şekilde değişip değişmeyeceği sorusunu gündeme getiriyor” diyor. Haberde Syracuse Üniversitesi’nde hukuk profesörü olan William Banks, NATO’nun tam olarak neyin bir siber saldırı oluşturduğuna dair evrensel bir tanımının olmadığını söylüyor. Banks bir röportajda, “Etkilere bakmak doğru bir yaklaşımdır” diyor. Banks’a göre bununla ilgili bir engel, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı ​​müttefiklerinin ne tür bir siber savaşın “silahlı saldırı” teşkil edeceği konusunda hemfikir olmaması.

Bazı akademisyenler ise NATO’nun siber saldırılarla nasıl başa çıkacağına dair net bir yönerge setine sahip olmasının caydırıcı olabileceğini iddia ediyor. George Mason Üniversitesi’nden Stephen Jackson, 2016 tarihli bir makalesinde, “NATO, bir NATO üyesine karşı büyük bir siber saldırı kullanılmadan önce belirli bir standart benimseyerek, NATO üyesi olmayan üyelere net bir kurallar dizisi sunarak bu potansiyel saldırıları azaltabileceğini” savundu.