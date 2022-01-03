Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,87 değer kazanarak 2.023,29 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,19...Daha fazla oku
Washington Post'un haberine göre bugün Rusya lideri Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında önceki görüşmelerden çok daha gergin bir görüşme...
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu Belarus sınırındaki Brest'te başladı. Belarus'un Polonya ve Ukrayna'ya sınırı olan Brest şehrindeki Belovejsk...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna ile müzakereleri uzatma girişimlerinin Moskova'nın taleplerinde artışa...
Savaşın Rusya'ya ekonomik açısından günlük maliyeti ne kadar? Online danışmanlık şirketi Consultancy'de yer alan haberde, düşünce kuruluşları Centre for Economic...
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