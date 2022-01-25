Kira artış oranı Şubat 2022 hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından araştırılıyor. Kira sözleşmesi enesi dolan kiracılara ev sahiplerinin zam yapma hakkı bulunuyor. TÜİK her ayın ilk haftası enflasyon oranlarını açıklıyor. TÜFE’nin açıklanması ile kira artış oranı da belli olmuş oluyor. Peki Şubat 2022 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

ŞUBAT 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat 2022 kira artış oranı 3 Şubat 2022 Perşembe günü saat 10:00’da açıklanacak.

OCAK 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %36,08, aylık %13,58 arttı. TÜFE’de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI OCAK AYI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19,60

Zam bedeli: 196 lira

Zamlı kira bedeli: 1.196 lira

TÜFE ORANINDAN FAZLA ZAM YAPILAMIYOR

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

YÜKSEK KİRA ARTIŞINDA MAHKEME YOLU AÇIK

Ev sahiplerinin kiraya zam yapmadan önce, o ayın açıklanan zam oranını öğrenmesi ve yeni kira sözleşmesini buna göre hazırlaması gerekiyor. Eğer sınır aşılırsa, kiracı dava açabiliyor. Eğer kiracı, kendi isteğine göre bir bedel belirleyip mal sahibine ödeme yapıyorsa, mal sahibinin de aradaki farkı icra dairesi kanalıyla talep etme hakkına sahip oluyor.

KİRACI KİRA ÖDENMEZSE NE YAPILMALI?

Kiracı borcunu ödemezse, kiracıya önce noterden ödeme için ihtar gönderilip 30 gün süre verilmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra hâlâ ödeme yoksa tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip neticesinde icra mahkemesinden tahliye talep edilebilir.