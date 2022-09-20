87 şubesiyle öncü kahve zincirlerinden olan Gönül Kahvesi, büyüme hedeflerini gerçekleştirirken ‘sorumlu marka olma’ yolunda da önemli adımlar atıyor. Son olarak Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) ile işbirliğine giderek sokak hayvanlarına yönelik bir kurumsal sosyal kurumsal sosyal sorumluluk projesi başlatan şirket, müşterilerinin şubelerine getirdikleri e-atıkları toplayarak hayvanlar için bağışa dönüştürecek. Gönül Kahvesi bu ‘E- atık paylaş’ projesi ile karbon salımının azaltılmasına da katkıda bulunacak.

Son yıllarda tüketicilerin kahve tutkusuna bağlı olarak kahve zincirleri de büyüyor. Hatta kahve zincirleri için perakendenin en hızlı büyüyen alanı demek de yanlış olmaz. Gönül Kahvesi ise yabancı kahve zincirleri Türkiye’ye gelmeden önce pazara giriş yapan ilk butik kahve evi. 2002 yılında Yaman Yardımcı ve Sevgi Yardımcı tarafından İzmir’de kurulan şirket, Türk kahvesinin hak ettiği yerini bulması hedefiyle ‘butik kahve evi’ konseptiyle faaliyete geçti. İlk şubesini İzmir’de açan şirket bugün 83 şubeye ulaşmış durumda. Bu yıl zincire 10’a yakın şubenin daha eklenmesi planlanıyor.

Gönül Kahvesi’ni büyütmenin ve geliştirmenin yanı sıra ‘sorumlu bir marka’ olmaya da özen gösterdiklerini vurgulayan Gönül Kahvesi CEO’su Kemal Yardımcı bu yönde önemli bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdiklerini söylüyor. Sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili son dönemde çıkan birçok üzücü haberin kendilerini harekete geçirdiğinden söz eden Yardımcı, “Tüm canlıların yaşamına değer veriyoruz. Bu nedenle Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) gibi hayvanlara, sokakta yaşayan canlara değer veren bir dernekle iş birliğine girmeye karar verdik” diyor.

HAÇİKO ile birlikte sahipsiz sokak hayvanları ve tüm hayvanların sağlıklı bir şekilde hayatlarını yaşayabilmeleri için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını söyleyen Yardımcı, “Proje kapsamında şubelerimizde müşterilerimizden gelen e-atıkları toplayacağız. Böylece e-atıklar mamaya dönüşecek ve HAÇİKO’ya bağış yapacağız” diye ekliyor.

HEM HAYVANLARA HEM ÇEVREYE KATKI

Müşterilerinin www.eatikpaylas.org web sitesi üzerinden birkaç işlemi tamamlayarak proje dahil olabildiğini ifade eden Yardımcı, şu bilgileri veriyor: “Bu kolay işlemden sonra bağış yaptığınız bozuk telefon, tablet, laptop gibi e-atıklarınızı size en yakın Gönül Kahvesi şubesine sistemden verilen kodla birlikte teslim ediyorsunuz. E-atığınızı bağışlayabilmeniz bu kadar basit. Bizde Gönül Kahvesi olarak toplanan e-atıkları gerekli yerlere ulaştırarak HAÇİKO’ya bağışa dönüştürülmesini sağlıyoruz. Bu şekilde sokakta yaşayan canlılara katkıda bulunabilmeyi hedefliyoruz.”

‘E-atık paylaş’ projesiyle HAÇİKO aracılığıyla sahipsiz sokak hayvanlarına yardım etmenin yanında karbon salımının azaltılması adına da katkıları olduğunu söyleyen Yardımcı, “E-atıklarının geri dönüşüme kazandırılmasıyla doğaya da katkıda bulunacağız. Başka projelerde de yer almak istiyoruz. Bu yöndeki görüşmelerimiz var. En kısa zamanda onlar da sonuca ulaşmış olur” diyor.