Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor’u 2-1 yenen İstanbulspor 17 yıl sonra Süper Lig’e yükseldi.

İstanbulspor, 2022-2023 sezonunda Süper Lig’de yer alacak 8. İstanbul takımı oldu.

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon İstanbul takımları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa mücadele etti.

1. Lig’de normal sezonu ikinci tamamlayarak doğrudan Süper Lig’e yükselen Bereket Sigorta Ümraniyespor, Süper Lig’deki 7. İstanbul takımı oldu. İstanbulspor’un da eklenmesiyle Süper Lig’deki İstanbul takımlarının sayısı 8’e yükseldi.

AA’nın derlemesine göre Türk futbolunda 1963-1964 sezonundan sonra ilk kez Süper Lig’de 8 İstanbul takımı birden yer alacak. Söz konusu sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbulspor, Feriköy, Beykoz, Beyoğlu ve Kasımpaşa mücadele etmiş.

Ligde her bir İstanbul takımı, yeni sezonda yapacağı 36 maçın 25’i için şehir değiştirmeyecek.

Takımlar, 18 iç saha maçının yanı sıra 7 deplasman karşılaşmasını İstanbul’da oynayacak. Sadece 11 maç için şehir dışına çıkacak İstanbul temsilcileri, yeni sezonda şehir dışında başkent Ankara, Trabzon, Konya, Alanya, Antalya, Adana, Sivas, Hatay, Kayseri, Gaziantep ve Giresun’a gidecek.