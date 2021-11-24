“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonunu iş modelinin merkezine alan Arçelik, sürdürülebilir finans alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, UN Global Compact-Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi inisiyatifinde önemli bir sorumluluk üstlendi.

2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefleyen Arçelik, geçtiğimiz aylarda şirketleri sürdürülebilir, çevresel ve sosyal açıdan sorumlu uygulamalar geliştirmeye teşvik eden UN Global Compact-BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacıları arasına katılmıştı.

Çok uluslu şirketlerin finans liderlerini bir araya getiren UN Global Compact CFO Görev Gücü, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için gerekli finansmanın sağlanması yolunda inovatif stratejiler geliştirmek için çalışıyor. Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen de UN Global Compact CFO Görev Gücü üyesi oldu.

Polat Şen, üstlendiği yeni görevle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“UN Global Compact CFO Taskforce üyeleri arasında yer alarak, tüm dünyaya etki edecek kurumsal finansman stratejilerinin geliştirilmesi için dünyanın pek çok ülkesinden meslektaşımla bir araya gelmenin, fikir paylaşmanın, değişime ilham vermenin ve iş birliği içinde değer oluşturmanın büyük bir fark yaratacağına inanıyorum.”

Arçelik, mayıs ayında Türkiye’den uluslararası pazarlara ilk kurumsal yeşil tahvil ihracını gerçekleştirerek bu alanda öncü rol üstlendi. Polat Şen, 350 milyon Euro tutarındaki tahvil ihracından elde edilen finansmanın, hazırlanan Yeşil Finansman Çerçevesi kapsamında enerji verimli ürünler, döngüsel ekonomi çözümleri, üretimde enerji verimliliği, kirliliği önleyici ve kontrol altına alan çözümler, sürdürülebilir su ve atık su yönetimi, yenilenebilir enerji ve yeşil binaları kapsayan projelerinde kullanılacağını ifade etti.

Sürdürülebilirlik alanındaki başarıları küresel endeksler ve kuruluşlar tarafından tescillen Arçelik, global ölçekte sektörünün en büyük hacme sahip yeşil tahvil ihracını gerçekleştirmiş oldu. Arçelik’in tahvillerine öngörülenden 4,5 kat fazla talep geldi.