Suwen Tekstil, halka arz için Sermaye Piyasası Kurumu’na başvuru yaptı. Şirket halka arz gelirinin yarısıyla yeni mağazalar açmayı, yüzde 30’unu işletme sermayesinin finansmanı ve yüzde 20’sini ise finansal borçların azaltılması için kullanacak.

Suwen Tekstil, yayımladığı izahnamede toplamda 23 milyon TL nominal değerli payın halka arz edileceğini duyurdu.

Buna göre, şirketin mevcut ortaklarından Intilux S.a r.l’a ait 16 milyon TL değerli B grubu pay, Birol Sümer’e ait 500 bin TL nominal değerli B grubu pay ve Ali Bolluk’a ait 500 bin nominal değerli B grubu pay halka arz edilecek. Halka arza Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Yatırım Finansman ve Gedik Yatırım aracılık edecek.

Şirket yatırımdan elde edilecek finansmanın yarısı ile 2022 sonuna kadar yurt içinde 35 yeni mağaza açmayı planlarken, halk arzı takip eden 24 aylık süreçte Romanya’da 20 mağaza açmayı hedefliyor.

Halka arz gelirlerinin yüzde 30’unu işletme sermayesinin finansmanı için kullanmayı planlayan şirket, yüzde 20’sini ise finansal borçların azaltılması için kullanacak.

Şirket, paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını taahhüt ederken ortaklar ise bir yıl boyunca sahip oldukları payları satmayacağını taahhüt etti.