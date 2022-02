Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi sonrası AB ve ABD Rusya’ya çeşitli yaptırımlar uyguladı. Batılı ülkelerin yaptırımlarının içinde, Rusya’yı 200’den fazla ülkede 11 binden fazla finans kurumu tarafından kullanılan finansal iletişim sisteminden (SWIFT) çıkarmanın olmaması dikkati çekti. Batı, Rusya’yı SWIFT’ten çıkartma konusunda ikiye ayrılmış durumda. Örneğin Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, “SWIFT’in askıya alınması teknik olarak zorlu ve aynı zamanda Almanya’daki ödeme sistemine ve Rusya ile iş yapan şirketler üzerinde büyük etki eder.” diyor. Beyaz Saray sözcüsü Psaki Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılmasının da hala masada olduğunu ancak bu konuda daha fazla detay veremeyeceğini belirtiyor. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Rusya’nın uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılmasından yana olduklarını söylüyor. Peki Swift nedir? Swift ne için kullanılır? Sahibi kim? Bu makalede internette çok kullanılan bu soruların yanıtlarına bakıyoruz.

Swift nedir? Swift ne anlama geliyor?

Öncelikle Swift nedir? Ne anlama geliyor? Swift, paranın sınırlar arasında sorunsuz ve hızlı bir şekilde transferini sağlayan küresel finans arteri. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ifadelerinin kısaltmasından oluşuyor. Türkçesi Dünya Bankalar Arası Finansal İletişim Topluluğu olan Swift, bankaların hızlı ve güvenli sınır ötesi ödemeler yapmak için kullandıkları ve uluslararası ticaretin sorunsuz bir şekilde akmasını sağlayan ana güvenli mesajlaşma sistemi. Swift, uluslararası ticaretin finansmanı için temel mekanizma haline gelmiştir. 2020’de Swift platformu üzerinden her gün yaklaşık 38 milyon işlem gönderilerek trilyonlarca dolar değerinde işlem yapıldı. Belçika merkezli SWIFT, dünya çapında finans kuruluşları arasındaki işlemlerin güvenli ve standart bir halde gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor. Halihazırda 200’den fazla ülke ile 11 binden fazla finans kurumunun bağlı olduğu SWIFT ile dünyadaki sınır ötesi ödemelerin büyük kısmı gerçekleştiriliyor.

Swift ne zaman nerede kuruldu, sahibi kim?

1973 yılında kurulan ve merkezi Belçika’da bulunan Swift, 200’den fazla ülkede 11.000 banka ve kurumu birbirine bağlıyor. Ancak Swift, geleneksel bir banka değil. Ödemeler gönderildiğinde ve geldiğinde kullanıcıları bilgilendiren bir tür anlık mesajlaşma sistemi. Şirketler ve hükümetler arasında trilyonlarca dolar el değiştirirken, günde 40 milyondan fazla mesaj gönderiyor. Ve BBC’nin haberine göre Bu mesajların %1’inden fazlasının Rus ödemelerini içerdiği düşünülüyor.

Swift, tek bir kurumun kendi sistemini geliştirmesini ve tekel olmasını istemeyen Amerikan ve Avrupa bankaları tarafından yaratıldı. Swift, hizmeti kullanan binlerce üye kurumun bir kooperatifi. Merkezi Belçika’da, ticaret anlaşmazlıklarında tarafsız kalır ve esas olarak hizmet olarak yönetilir. BBC’nin haberine göre Ağ şu anda 2.000’den fazla banka ve finans kuruluşunun ortak mülkiyetindedir ve ABD Federal Rezervi ile İngiltere Bankası da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki büyük merkez bankalarıyla ortaklaşa Belçika Ulusal Bankası tarafından denetlenmektedir.

İran Swift’ten çıkartılmıştı

Batılı ülkeler, geçmişte benzer biçimde İran’ı SWIFT’ten çıkarmıştı. İran, söz konusu sistemin dışında olduğu için petrol gelirlerini tahsilde, ticari ödemelerde zorluklar yaşamış, ülke ekonomisinde çeşitli sıkıntılarla karşılaşmıştı. Ülke o dönem nükleer programı üzerindeki yaptırımların bir parçası olarak 2012 yılında Swift’den men edilmişti. Petrol ihracat gelirlerinin neredeyse yarısını ve dış ticaretinin %30’unu kaybetti. Swift ise yaptırımlar üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını ve bunları uygulama kararının hükümetlere ait olduğunu söylüyor.

Ülkeler neden Swift konusunda bölündü? Görüşler ne?

BBC’nin analizine göre bir görüşe göre Rusya’yı Swift’ten çıkarmak, başta Almanya olmak üzere Rusya’ya mal tedarik eden ve Rusya’dan satın alan şirketlere zarar verir. Analizde şu yorumlar yapılıyor:

“Rusya, Avrupa Birliği’nin ana petrol ve doğal gaz tedarikçisi ve alternatif arz bulmak kolay olmayacaktır. Halihazırda yükselen enerji fiyatlarıyla birlikte, daha fazla kesinti, birçok hükümetin kaçınmak istediği bir şey. Rusya’nın borçlu olduğu şirketler, ödeme almak için alternatif yollar bulmak zorunda kalır.

Bazı görüşler ise uluslararası bankacılık kaosu riskinin çok büyük olduğunu söylüyor.

Rusya’nın eski maliye bakanı Alexei Kudrin ise Swift’ten ayrılmanın Rusya ekonomisini %5 küçültebileceğini öne sürdü.

Ancak bunun Rusya ekonomisi üzerindeki kalıcı etkisi konusunda şüpheler var. Rus bankaları, ödemeleri kendi ödeme sistemine sahip Çin gibi yaptırım uygulamayan ülkeler üzerinden yönlendirebilir”

Guardian’ın haberine göre ise Swift yaptırımı istemeyen ülkelerin bir nedeni, Rus işletmeleri üzerindeki etkinin çok ciddi olmama ihtimali olabilir. Haberde, “Büyük bir Rus bankasının başkanı kısa süre önce ödemeler için telefonlar, mesajlaşma uygulamaları veya e-posta gibi diğer kanalları kullanabileceğini söyledi. Rus bankaları, Swift’e rakip olmak için kendi ödeme sistemini kuran Çin gibi yaptırım uygulamayan ülkeler aracılığıyla da ödemeleri yönlendirebilir. Rusya’nın Swift’i kullanma yasağı, Çin’in rakibi Cips sisteminin kullanımını hızlandırabilir. Ayrıca ABD dolarının küresel rezerv para birimi statüsüne zarar verebileceği ve kripto para birimleri gibi alternatiflerin kullanımını hızlandırabileceği korkusu da var” ifadeleri var.

Swift yasağı diğer ülkeleri etkiler mi?

Habere göre Biden yönetimi bir yasağın müttefiklerine de Rus firmaları kadar zarar verebileceğinden endişe ediyor. Rusya, özellikle Hollanda ve Almanya’dan yabancı mamul malların büyük bir alıcısı. Rusya, ham petrol, doğal gaz ve katı fosil yakıtların ana AB tedarikçisi ve Avrupa ülkeleri yedek tedarikçi bulmakta zorlanabilir.