Taksim’den Maçka’ya getirdiği yolculardan 200 TL isteyen taksicinin taksi kullanım belgesi iptal edildi.

İBB’den yapılan açıklamaya göre Taksim’den Maçka’ya 1 km’lik yol için 200 TL ücret isteyen taksicinin taksi kullanım belgesi iptal edildi. Taksi aracı ise emniyet tarafından trafikten men edildi.

Dün basına yansıyan haberlerde Taksim’den aracına aldığı İranlı gelin ve damadı 1 kilometre uzaklıktaki Şişli Evlendirme Dairesi’ne getiren taksicinin 200 TL talep ettiği belirtiliyordu.