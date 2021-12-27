Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Ocak 2022’den itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikle, ilk, periyodik ve stok muayeneleri yapılan ölçü ve ölçü aletlerinden 2022 yılında alınacak muayene ve damgalama ücretleri belirlendi.