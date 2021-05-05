Pandemide hız kazanan internet üzerinden satış trafiği tam kapanma döneminde daha da arttı. Nalburdayım.com Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Bük, “Tüketiciler hem ihtiyaçlarını gidermek hem de evde geçirdikleri vakitleri daha keyifli hale getirmek için platformumuzdan alışveriş yapıyor” diyor.

Yurt genelinde koronavirüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle 17 günlük tam kapanma dönemine girildi. Bu dönemi fırsata dönüştürüp iş hayatının yoğunluğundan ötürü evleriyle ilgilenme fırsatı bulamayanlar evlerinde tadilat, tamirat işlerine girişti. Tadilat sezonunun gelmesinin de etkisiyle içinde bulunduğumuz dönemde, banyolar, mutfaklar yenileniyor, boya badana yapılıyor ve evdeki mobilyalar elde geçiriliyor. Bu dönemde internet üzerinden tüketicilere binlerce ürün sunan Nalburdayım.com Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Bük ile tam kapanma dönemini ve değişen tüketici eğilimlerini konuştuk:

Pandemi ile birlikte tüketici alışkanlıklarında ne gibi değişimler gözlemliyorsunuz?

Pandemi tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını tümüyle değiştirdi. Evin en temel ihtiyaçları olan market ürünlerinden büyük ölçekli yapı malzemelerine, beyaz eşya ve küçük ev aletlerine, kişisel bakım ürünlerine kadar çok sayıda ürün alışverişi için e- ticaret platformları daha çok tercih edilir hale geldi. Bu süreç, kargo hizmetinde de çağ atlattı. Verilen siparişlerin bekleme süreleri kısaldı. Hızlı kargo hizmetiyle siparişler aynı gün içerisinde tüketiciye ulaştırıldı. Alışverişini dokunarak, görerek yapmak konusunda ısrarcı olan geleneksel kitle bile e- ticaret platformlarına yöneldi. E- ticaret bir tercih olmaktan çıktı. Yaşamımızda kapsama alanını giderek genişletti. Bu da sektörün hem ekonomik hem de sosyolojik gelişimine hız kazandırdı.

Pandemide ve içinde bulunduğumuz tam kapanma döneminde satışlarınız nasıl gidiyor?

Pandemide hız kazanan satış trafiğimiz, tam kapanma döneminde daha da artışa geçti. Tüketiciler hem ihtiyaçlarını gidermek hem de evde geçirdikleri vakitleri daha keyifli hale getirmek için platformumuzdan alışveriş yapıyor. İş hayatının yoğunluğundan ötürü evleriyle ilgilenme fırsatı bulamayanlar, içerisinde bulunduğumuz tadilat sezonunun da etkisiyle bu dönemi fırsat olarak görüyor. Kullanım ömrü dolan banyolar ve mutfaklar yenileniyor. Boya badana yapılıyor. Mobilyalar elde geçiriliyor.

Bu dönem nalburdayim.com’un büyüme sürecine nasıl bir etki yaptı? Önümüzdeki dönem için hedefleriniz neler?

Pandemi, bizim için oldukça büyük bir büyüme potansiyeli yarattı. Bir yılda beklentimizin çok üstünde, yüzde 100 büyüme elde ettik. Bu sayede önümüzdeki 10 yıllık hedef büyümemizi, sadece 1 yılda elde etmeyi başardık.

Neyzen Yapı Market aracılığıyla köklü bayilik geçmişine dayalı ilişkimiz sayesinde ürünlerimizi direkt üreticiden temin ediyoruz. Fabrikalar ile direkt herhangi bir aracıya gerek duymadan doğrudan iletişim halindeyiz. Bu da en kaliteli ürünleri piyasadaki fiyatların çok daha altında satışa sunmamızı sağlıyor. Tüketicinin kaliteli ürünleri uygun fiyata satın alma beklentisini karşıladığımız için piyasada avantajlı konumdayız. Platformumuza ekleyeceğimiz ürün grupları ve yeni yatırımlarımızla bu yılı da yüzde 100 büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz.

En çok hangi ürünler alınıyor?

Pandeminin yarattığı hijyen hassasiyeti ile evlerde mutfak ve banyolarda dönüşüm başladı. Armatürlerin sık kullanımı ile bu ürünlerin değişimiyle başlayan süreç, tüm mutfak ve banyoyu etkisi altına aldı. Armatür ve duş başlıklarının değişimi, bu alanların diğer tamamlayıcılarına da yansıdı. Eskiyen banyo ve mutfak malzemeleri bu süreçte yenileniyor. Bu dönemde su tasarrufu sağlayan ürünler tercihte ilk sırada yer alıyor. Tüketiciler kaliteli ürünü uygun fiyata bulabilecekleri yerli ürünlere yöneliyor. Armatürlerin yanı sıra, klozet, fayans ve seramikler yok satıyor. Ev dekorasyonu odaklı, duvar kaplamaları ve doğal taş satışlarında artış yaşanıyor. Bu süreçte ev dekorasyonuna yönelik satışa sunduğumuz tavan kaplama ve doğal taş gibi ürünlere talep, ciddi oranda arttı. Tavan kaplamaların ve doğal taşların yanı sıra, hobi beton ürünleri, boyalar ve kendin yap ürünlerinin satışında yüzde 100’lük bir artış yaşanıyor.

Tüketiciler ürün seçerken fiyata duyarlı mı? Daralan ekonomi ile birlikte tüketicinin alım gücü düştü mü?

E- ticaret alışverişi, tüketiciye geleneksel alışveriş yöntemlerinden çok daha geniş ürün seçeneği ve fiyat yelpazesi sunuyor. Tüketiciler en iyi ürünü en uygun fiyata bulabilmek için detaylı bir araştırma yapıyor, ürünleri karşılaştırıyor, avantaj ve dezavantajlarını ölçümlüyor. Bilinçli bir tüketici kitlesiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla tüketici ne istediğini bilerek alışverişini tamamlayarak beklentisini karşılamanın izini sürüyor. Aynı kalitede bir ürünü sırf ithal marka diye satın almaktansa, tercihini aynı kalitede uygun fiyatlı yerli üründen yana kullanıyor.

Kargoda yaşanan sorunları bertaraf etmek için neler yapıyorsunuz?

Nalburdayim.com olarak NEYZEN Yapı Market’ten aldığımız saha analizleri ile platformumuza üye tüketicilerimizden elde ettiğimiz datalarla, tüketici beklentilerini çok iyi ölçebiliyoruz. Sadece ürün satan değil aynı zamanda tüketicilerimize teknik danışmanlık veren bir platformuz. Bugün Türkiye’nin dört bir yanından müşterilerimiz bizimle doğrudan iletişim kurarak satın aldıkları veya alacakları ürünler hakkında teknik destek alabiliyor. Bu da müşteri memnuniyetini üst seviyelere taşıyor. Neyzen Yapı Market’ten gelen stoklu mağazacılık anlayışını nalburdayım.com e-ticaret platformumuzda profesyonel olarak sürdürüyoruz. Böylece tedarik süreçlerinde yaşanabilecek aksamaların önüne geçebiliyoruz. Pandemi sürecinde ürün teslimlerindeki aksamaların önüne geçebilmek için İstanbul’da kendi kargo ağımızı kurduk. Önümüzdeki dönemde de tüketicilerimizin beklentileri ölçüsünde gelişen alışveriş alışkanlıklarındaki değişime anında cevap vererek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüketicilerimizin ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamak için 7/24 çalışmalarımıza devam ediyoruz.

İKİ YILDIR FAALİYETTE….

İlk şubesi Özyurtlar Holding tarafından, 1990 yılında Esenyurt’ta açılan Neyzen Yapı Market’in dijitaldeki gücü olan nalburdayim.com, 2 yıldan bu yana online alışveriş sektöründe faaliyet sürdürüyor. Bahçe ve inşaat malzemelerinden, bakım ve onarım malzemelerine, kişisel bakım aletlerinden, elektrikli ev aletlerine kadar binlerce çeşit ürünü tüketici ile buluşturan platform, sunduğu 7/24 teknik danışmanlık hizmeti ile de rakiplerinden ayrışıyor. Sahip olduğu çekirdek yapısıyla operasyonel çalışmalarını daha hızlı gerçekleştiren platform, hızlı karar verme yeteneği ve hızlı gönderimi ile öne çıkıyor. Kargo ücretlerinde Türkiye’de örneği bulunmayan bir politika izleyerek tüketicilerle dostluk kuran nalbırdayım.com, 175 TL üzeri alışverişe kargo ücreti almayarak bu dostluğu sürdürülebilir kılıyor. Perakendedeki gücünü yüzde 100 stoklu çalışma prensibinden alan nalburdayim.com, Neyzen Yapı Market’in sahip olduğu Esenyurt Merkez, Bahçeşehir, Kıraç, Esenyurt ve Bahçeşehir Jotun mağazalarının gücünü kullanarak tüketicilerin her aradığı ürünü hızlı bir şekilde temin edebiliyor.