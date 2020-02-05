Tarım arazilerini satışa çıkardı
Boya, kimya, liman işletmeciliği, gayrimenkul ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren ve 1 milyar TL’nin üzerinde ciroya ulaşan Polisan Holding, tarım işinden çıkıyor.
Manisa, Balıkesir ve Aydın’da yer alan yaklaşık 8 bin dönüm arazide ceviz ve zeytin üreten Polisan Holding, arazilerini satışa çıkardı.
Aldığımız duyumlara göre, şirket aslında tarıma daha fazla yatırım yapmayı hedeflerken, arazi toplulaştırmasında yaşanan sıkıntılar ve bölge halkının yaklaşımı nedeniyle bu işten çıkmaya karar verdi.
Bu kararda bölge halkı arasında çıkan “altın aranacak” dedikodularının etkili olduğu ifade ediliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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