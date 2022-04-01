Tarım Kredi Marketlerin Genel Müdürü Yıldırım, hem market stratejisini hem de Ramazan’da yapılacak çalışmaları anlattı.

Yıldırım, “Ocak, Şubat ve Mart aylarında toplamda 300 mağaza açtık ve hızla mağaza açmaya devam edeceğiz. Şu an 10’u Grossmarket olmak üzere 1.000 mağaza sayısına ulaştık. Ülke genelinde 10 depo ile 74 il ve 381 ilçede marketlerimiz hizmet veriyor. Henüz şubemizin bulunmadığı Van, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Batman, Muş ve Siirt’te ise yılın ilk yarısında mağazalarımızı açmış olacağız. Yılın ikinci yarısında kuracağımız Diyarbakır ve Erzurum lojistik merkezleri ile lojistik merkez sayımızı 12’ye çıkarıp 81 ile hizmet vermeyi hedefliyoruz. Şu anda 5.300 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yıl sonunda 7.500-8.000 kişinin çalıştığı kocaman bir aile olacağız” dedi.

RAMAZAN AYI FİYATLARI

Yıldırım, Sabah’ın haberine göre Ramazan ayı için hazır olduklarını belirterek, “Kendi ürünlerimizin yanında TMO, Et ve Süt Kurumu ve Türk Şeker’in ürünlerini de raflarımızda uygun fiyatla müşterilerimiz ile buluşturacağız. Bu kapsamda TMO ile oluşturulan işbirliği ile 5 litrelik teneke Ayçiçek yağını 129 TL’ye, Et ve Süt Kurumu’nun konserve kuşbaşı 800 gramını 55.50 TL’ye ve konserve kıyma 800 gramını 45.50 TL’ye vatandaşlarımıza sunmaktayız. Süt ürünlerinde, peynir grubu başta olmak üzere, kalitemiz ve fiyatlarımızla iddialıyız” dedi.

Aynı kalite ve standarttaki her üründe piyasadan yaklaşık yüzde 8-10 arası daha ucuz olduklarını söyleyen Yıldırım, “Ramazan kumanyasını 169 liraya hazırladık. En güçlü en kaliteli Ramazan kumanyası bizde. Ayrıca hayırseverler için KoopKart uygulamamız var. Vatandaşlarımız isterlerse 150-250-500 veya kaç liralık KoopKart istiyorlarsa alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirler” dedi. Yıldırım, internet platformları KoopgeL’i 2023 yılında devreye alacaklarını belirterek, şuanda internetteki satışlarının kamu iştiraki PttAVM.com üzerinden yapıldığını kaydetti.

FRANCHISE VERİLECEK

Yıldırım ayrıca 2023 yılı içerisinde franchise vermeyi de hedeflediklerini belirterek, “Türkiye genelinde 30.000 aile marketi var. Bu aile marketlerini franchise modeli ile desteklemek için çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi.