Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, hem Ramazan Bayramı tatili hem de tatil ve turizm faaliyetlerinin yoğun yaşandığı yaz aylarının başlamasının ardından tatile çıkmaya hazırlananları dolandırıcılıklara karşı uyardı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla SİBERAY projesini hayata geçiren Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, “tatil planı ya da çevrim içi rezervasyon yaparken sahte site ve linklere dikkat” uyarısında bulundu.

Ucuz, bedava veya avantajlı vaatler içeren aldatıcı reklamlara ve kapora talep eden dolandırıcılara itibar edilmemesi gerektiği belirtilen uyarıda, alınabilecek önemler şu şekilde sıralandı: