Ejder meyvesi üretiminin zahmetli olmasının yanı sıra keyifli olduğunu ifade eden Avcıoğlu, şöyle devam etti:

“Geçen sene 9 bin 500 meyve hasat ettik. Bu yıl üçüncü yılımız ve maksimum verimi bekliyoruz. Bu yıl 18 bin meyve bekliyorum. İnşallah daha da iyi olacak. Hatay’ın yerel marketleri başta olmak üzere İstanbul, Kocaeli gibi büyükşehirlere gönderim sağladık, hedefimiz Avrupa’ya ihracat yapmaktır.”