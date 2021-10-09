Pandemiyle durma noktasına gelen ‘tax free-KDV iade’ pazarı uluslararası uçuşların artmasından ve aşılama çalışmalarından olumlu etkilense de pazarın 2019 rakamlarına dönmesi dört yılı bulabilir.

Bu yıl sonu beklentisi ise yüzde 67 büyümeyle 3,5 milyar dolarlık ciroya ulaşmak. Yabancı ülke vatandaşlarının ülke içinde aldıkları malların vergiden arındırılması anlamına gelen ‘tax free-KDV iade’ uygulaması dünya genelinde 70 milyar Euro büyüklüğe ulaşan bir ekonomi yaratıyor.

Pandemi nedeniyle ülkeler arası seyahatlerin yasaklanması pazarı durma noktasına getirdi. 2020’de tax free pazarı yüzde 81 küçüldü ve pazar hacim 13 milyar Euro’ya düştü.

2021’de uluslararası uçuşların artması, pandeminin kademeli olarak tersine çevrilmesi, aşılama çalışmaları, seyahat severlerin motivasyonu ve 2021’in ortasına kadar seyahat kısıtlamalarının büyük ölçüde kaldırılması gibi olumlu haberler tax free pazarında pozitif rüzgarların esmesine neden oldu.

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