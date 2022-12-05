Dünyanın en büyük çip üreticisi Tayvan Yarı-iletken İmalat Şirketi (TSMC), ABD’nin Arizona eyaletinde yapımı süren fabrikasında “alet kurma” töreni yapacak.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkan Joe Biden’ın, ilk döküm makinasının montajı vesilesiyle 6 Aralık’ta yapılacak törene katılmak için fabrikayı ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, ziyaretin Biden yönetiminin ülke sınırlarında çip üretimini arttırma çabasını teşvik etmeyi amaçladığı kaydedildi.

İlk olarak 2020 Mayıs’ta açılacağı duyurulan fabrika, ABD’nin tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar ve jeopolitik riskler nedeniyle sınır aşırı çip üretimini ülke içine geri çekme politikasının en önemli örneklerinden biri olarak görülüyor.

Küresel çip üretiminde yüzde 56 paya sahip olan TSMC, “dünyanın en büyük imalatçısı” olarak sektörün lokomotifi konumunda bulunuyor.

Şirket Arizona’da kuracağı fabrika için 12 milyar dolar yatırım yapacak. 2024 yılında faaliyete geçmesi planlanan fabrikada 5 nanometrelik gelişmiş mikro çiplerin üretilmesi planlanıyor.

400 hektarlık arazide kurulan fabrikanın ayda 20 bin ünite çip üretecek kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

Küresel çip arzının merkezindeki Tayvan’ın, Çin ile olası cepheleşmeden kaynaklanacak jeopolitik risklere açık olması nedeniyle Tayvanlı şirketin üretiminin bir bölümünü Ada dışına kaydırmaya yönelik çabalara hız verdiği gözleniyor.

TSMC, Arizona’daki fabrikanın yanı sıra Japonya’nın Kyuşu Adası’nda 7 nanometre ve 28 nanometre çipler üretmek üzere kuracağı fabrikayı da 2024 yılında faaliyete geçirmeyi planlıyor.

ABD’nin çip hamlesi

ABD yönetimi, son dönemde küresel çip sektöründe üretim alanındaki payını artırmayı, böylece tedarik zincirlerindeki kesintilere karşı küresel pazarın kontrolünü sürdürmeyi stratejik çıkarları açısından hayati görüyor.

Bu yaz yürürlüğe giren “Çip ve Bilim Yasası”, ülkede yarı iletkenlerin üretimini geliştirmek için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra çip fabrikalarının kurulmasını teşvik amacıyla dört yıllığına yüzde 25’lik vergi indirimi getirmişti.

Yasanın, teşviklerden yararlanmak isteyen şirketlere, Çin’deki üretim tesislerinin teknolojik kapasitesini geliştirmeme şartı getirmesinin, Pekin’in bu alandaki etkisini sınırlama hedefine işaret ettiği yorumları yapılmıştı.

Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığı ekim başında Çinli çip üreticilerinin ihracat kontrol listesine alınmasını, Amerikan şirketlerine Çin’e çip üretimi için gereken malzeme, makine ve donanımın ihracatı için lisans şartı getirilmesini öngören kısıtlamaları duyurmuştu.