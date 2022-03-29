TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, “Kripto Varlıklar İle İlgili Yasal Düzenlemelere İlişkin Ülke Örnekleri” başlıklı 68 sayfalık bir rapor hazırladı. Raporda 3 trilyon dolara ulaşan kripto piyasasında her ülkenin farklı uygulamalara yöneldiği ve yasal düzenlemeleri “zamana” bıraktığı; dünyanın kripto konusunda kafasının karışık olduğu yorumu yapılıyor.

Milliyet’in haberine göre 2016’da 14 milyar dolar olan kripto varlık piyasasının bugün 3 trilyon dolara ulaştığı, turizmden, eğitime, dijital yayıncılıktan, sanat eseri alışverişine bir çok alanda kripto varlıkların ödeme aracı olarak kullanımının yaygınlaştığı ifade edildi.

BAZI ÜLKELER TEHDİT, BAZILARI FIRSAT GÖRÜYOR

Henüz uluslararası bir standart olmadığına dikkat çekilen kripto varlıkları bazı ülkelerin “fırsat”, bazılarının da “tehdit” olarak görüp yasaklama yoluna gittiği kaydedilen raporda, dünyadaki kafa karışıklığı şöyle anlatıldı: “Örneğin ABD, Almanya, Japonya, Kanada gibi bazı ülkeler kripto varlıklara olumlu yaklaşırken; Çin, Bolivya ve Nepal gibi bazı ülkeler olumsuz yaklaşmaktadır. Buna ilave olarak ülkelerin tutumlarının zaman içinde değiştiği de bilinmektedir. Örneğin Çin önceleri olumlu yaklaşmakta iken 2021 yılında kripto varlıklarla ilgili çoğu faaliyeti yasaklamıştır. ABD ise önceleri sorgulayıcı bir tutum takınırken, son yıllarda en olumlu bakan ülkelerden biri haline gelmiştir.

Uzmanlardan bilgi edinme yoluna gidiliyor

Bazı ülkelerin kripto varlıklar alanındaki yasal düzenlemeleri zamana bırakıp, bu alandaki lider ülkelerin düzenlemelerini takip etmeye devam ettikleri aktarılan raporda, “Düzenlemelere erken başlayan ülkeler, sonradan hataların farkına varıp değişikliklere gitmişlerdir” denildi. Raporda şunlar kaydedildi:

“Kripto varlık konusu; fazlasıyla teknik bir konu olması, kamu kurumlarında bu alanda uzman sayılabilecek personel azlığı ve parlamentoların tecrübe sahibi olmadığı bir alan olması gibi nedenlerle, bu alandaki yasal düzenlemeler, çoğu ülke parlamentosu için bir öğrenme sürecini beraberinde getirmektedir. Parlamentoların, sağlıklı düzenlemeler yapabilmek için uzmanlardan bilgi edinme yoluna gittiği görülmektedir.”

Bilgi kirliliği var

Ülkelerin yaptığı düzenlemelerin takibi noktasında ciddi bilgi kirliliği yaşandığı ifade edilen raporda, “Küresel ölçekte ana akım medyanın, gerek kripto piyasasının manipülasyona müsait olmasından dolayı bilinçli olarak, gerekse medyanın konuya yabancı olmasından dolayı bilinçsiz olarak, yasal düzenlemelerini yanlış duyurduğu görülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Aynı ülkede bile farklı yaklaşım var

Rusya örneği verilerek, aynı ülkedeki kurumlar arasında bile farklı yaklaşımlar görülebildiğine işaret edilen raporda, “Şubat 2022’de Rusya Merkez Bankası kripto varlıkların yasaklanması yönünde görüş bildirirken, Rusya Maliye Bakanlığı kripto varlıkların önemli bir yatırım havuzu olduğunu, kripto madenciliğinin serbest bırakılmasını öngören yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtmiştir. Tartışma Rusya Devlet Başkanlığı makamına intikal ettiğinde, kurumlar arasında uzlaşma sağlanması ve kripto teknolojisinden faydalanması gerektiği belirtilmiştir” denildi.