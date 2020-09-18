Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi’ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11,46’ya yükseldi. Dolar/TL beklentisi ise 7,3428’den 7,5990’a çıktı.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 59 katılımcıyla gerçekleştirdiği “2020 yılı Eylül ayı Beklenti Anketi”ni yayımladı.

Ağustos’ta yüzde 0,92 olan Eylül ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,07 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10,82’den yüzde 11,46’ya çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,70’ten yüzde 10,15’e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 8,58’den yüzde 8,86’ya yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,3428’den 7,5990’a, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 7,6751’den 7,9372’ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde 17,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 22,8 milyar dolar oldu. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 20,7 milyar dolardan 20,2 milyar dolara indi.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 8,62 oldu *

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2020 büyüme beklentisi yüzde eksi 1,6’dan yüzde eksi 1,5’e çıkarken, 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,3’ten yüzde 4,2’ye indi.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde yüzde 9,43’ten yüzde 10,58’e çıktı.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,62 ve yüzde 9,38 olarak kayıtlara geçti.