Geçen hafta piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına odaklandı. Banka, beklendiği gibi, yüzde 19 olan politika faizinde değişikliğe gitmedi ancak karar metinden, ‘uzun bir müddet sıkı duruş’ ve ‘gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacak’ ifadeleri çıkarıldı.

Uzmanlar, bu durumu ‘daha güvercin bir metinle erken gevşeme belirtileri’ olarak yorumluyor. Ana göstergeler enflasyonda kalıcı düşüşe işaret edene ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşılana kadar politika faizinin enflasyonun üzerinde bir seviyede belirlenmesine devam edilmesi bekleniyor.

Metindeki değişimlerin para politikası sıkılaşmasının dönemsel olduğunu ve politikanın Şahap Kavcıoğlu’nun güvercin düşünceleriyle er ya da güç uyumlu hale geleceğini gösterdiği üzerinde durulurken faiz indirimlerin üçüncü çeyrek dönem içinde başlayabileceği tahmin ediliyor.

Geçen hafta başında yüzde 19 sınırında olan gösterge faiz ise kararın ardından yüzde 18,20’lere çekildi. Kısa vadede mevcut seviyelerin devamı öngörülüyor.

z ise kararın ardından yüzde 18,20’lere çekildi. Kısa vadede mevcut seviyelerin devamı öngörülüyor.