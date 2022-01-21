Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), elektrik arz talep dengesinin sağlanması amacıyla iletim ve dağıtım sistemine bağlı mesken harici kullanıcılara program dahilinde kısıntı uygulanacağını bildirdi.

TEİAŞ’ın internet sitesinde yer alan açıklamada, Ağrı ili Gürbulak ilçesi doğal gaz boru hattı arızası nedeniyle doğal gaz kombine çevrim santrallerine kısıntı uygulanacağı anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

“Elektrik arz talep dengesinin sağlanması maksadıyla gerek iletim sistemine gerek ise dağıtım sistemine bağlı mesken harici kullanıcılara program dahilinde kısıntı uygulanacaktır. Hangi kullanıcılara kısıntı uygulanacağı ve kısıntı miktarı ile ilgili dağıtım şirketleri ve teşekkülümüz tarafından bilgilendirme yapılacaktır.”