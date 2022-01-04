Mercedes’in araştırma ve geliştirme merkezlerinden ekipler, konsept üzerinde Formula 1 ve Formula E mühendisleriyle birlikte çalıştı. Aracı hafifletmek için jantlar magnezyumdan ve fren diskleri alüminyum alaşımdan üretildi. Ayrıca Vision EQXX’te çok sayıda dönüştürülmüş ve bitki bazlı malzeme kullanıldığı da söyleniyor.