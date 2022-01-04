Mercedes-Benz yeni elektrikli otomobili Vision EQXX’i tanıttı. Mercedes’in tanıtımına göre yeni konsept elektrikli araç Vision EQXX tek şarj ile 1000 kilometreden fazla yol kat edilmeyi vaak ediyor. Bu rakam en yakın rakibinden 160 km daha fazla.
Chip.com.tr’nin haberine göre Mercedes-Benz Başkanı Ola Källenius, yeni araç hakkında “Mercedes-Benz Vision EQXX, elektrikli otomobillerin geleceğini nasıl hayal ettiğimizdir” diyor. Otomobil üreticisinin simülasyonlarına dayanarak Vision EQXX’in, halka açık yollarda 100 km seyahat etmek için 10 kWh’den daha az enerji harcayacağı söylenebilir.
Batarya, EQS’dekinin yarısı büyüklüğünde ve yüzde 30 daha hafif. Aracın tavanında 25 km’ye kadar ek menzil sağlayabilen ultra ince güneş panelleri bulunuyor.
Vision EQXX, aerodinamik olarak optimize edilmiş hafif bir otomobil; toplam ağırlığı 1.750 kg. Mercedes-Benz, 0.17’lik bir sürtünme katsayısı ile EV’nin bir futbol topundan (0.18 ila 0.2’lik) daha aerodinamik olduğunu söylüyor. Şirket, pil enerjisinin yüzde 95’inin tekerleklere yönlendirildiğinin altını çiziyor.
Mercedes’in araştırma ve geliştirme merkezlerinden ekipler, konsept üzerinde Formula 1 ve Formula E mühendisleriyle birlikte çalıştı. Aracı hafifletmek için jantlar magnezyumdan ve fren diskleri alüminyum alaşımdan üretildi. Ayrıca Vision EQXX’te çok sayıda dönüştürülmüş ve bitki bazlı malzeme kullanıldığı da söyleniyor.
İç mekanda Vision EQXX’in bilgi-eğlence sistemi, tek bir 47,5 inç’lik mini LED 8K ekrandan oluşuyor. EQS’deki Hiper Ekran gibi, tek parça bir ekran olmasına rağmen kabinin neredeyse tüm genişliğini kapsıyor.
Otomobil üreticisi, uydu görüntüsü içeren yakınlaştırma ve kaydırma işlevlerine sahip bir navigasyon sistemi üzerinde NAVIS Otomotiv Sistemleri ile çalışmış. “Hey Mercedes” sesli asistanı da bilgi-eğlence sistemine entegre edilmiş.
Bir cevap yazın