Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yük treninin işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. TCDD’den yapılan açıklamada, Çorlu’daki kazanın, bariyerli, flaşörlü, korumalı olan, yaya ve araçlara kapalı durumdaki hemzemin geçitten işçi servis minibüsünün geçmesi nedeniyle yaşandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne’den İstanbul’a giden Kapıkule-Halkalı 13000-1 sayılı 11 vagonlu yük treni, Velimeşe Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte, B.K’nin kullandığı 59 ADJ 755 plakalı servis aracına çarptı.

Kazada, araçtaki Yaşar Yüce, Nusret Açıkgöz, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Suzan Aksu ve Hülya Dinçkol hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Savcı ve jandarma olay yerinde inceleme yaptı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da olay yerine geldi.

TCDD’den açıklama

TCDD Genel Müdürlüğü, Çorlu’daki kazanın, bariyerli, flaşörlü, korumalı olan, yaya ve araçlara kapalı durumdaki hemzemin geçitten işçi servis minibüsünün geçmesi nedeniyle yaşandığını bildirdi.

TCDD’den yapılan yazılı açıklamada, Çorlu-Validemeşe’de kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalışan minibüsün neden olduğu kaza sonrası ilk belirlemelere göre 6 kişinin vefat ettiği, 7 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Olayın gerçekleştiği hemzemin geçit bariyerli, flaşörlü, korumalı olup, olay anında bariyerler yaya ve araçlara kapalı vaziyette olmasına rağmen 59 ADJ 755 plakalı işçi servis minibüsünün hemzemin geçitten geçmesi sonrası istenmeyen kaza yaşanmıştır.”

Tüm yaralıların en yakın hastanede tedavi altına alındığı, savcılığın olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattığı belirtilen açıklamada, vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileğinde bulunuldu.