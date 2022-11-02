İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) stratejik ortaklığında ve Orbit Consulting ve Kipaş Textiles iş birliğinde organize edilen 3. Sustainability Talks İstanbul, Zorlu PSM’de hibrit olarak düzenlendi. İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, sektör olarak; uluslararası tüm marka ve paydaşlarımıza, küresel ticaret ve tedarik zincirinde en güvenli limanın Türkiye olduğunu gösterdik. Şimdi ise sürdürülebilirlik konusunda yarattığı farkındalıkla, enerji verimliliği ile, sıfır atık prensibi ile, geri dönüşüm yaklaşımı ile, küresel ticarette döngüsel ekonomi modelinin ve ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın, en başarılı limanının yine Türk tekstil sektörü olacağının altını çiziyoruz.” diye konuştu.

Sustainability Talks, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) stratejik ortaklığında ve Orbit Consulting ve Kipaş Textiles iş birliğinde bu yıl üçüncü defa düzenlendi. Etkinlikte moda ve tekstilde sürdürülebilirlik alanında dünyanın önde gelen isimleri ağırlandı. Etkinlik kapsamında; İzlenebilirlik ve şeffaflık, Döngüsellik ve Geri Dönüşüm, Yenilikçi Üretim Çözümleri ve İklim, Yeni Nesil Pamuk ve Dünya için Uzun Vadeli Düşünmek gibi 5 farklı panel düzenlendi. 40’tan fazla ulusal ve uluslararası konuşmacının önemli çıktılar sunduğu etkinliğe 1.800’ü aşkın kişi katılım gösterdi. Konferansta bu yıl iklim acil durumundan izlenebilirliğe, hammaddelerin sorumlu bir şekilde tedariğinden minimum kaynak kullanımına kadar sektörün karşılaştığı tüm zorluklar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EYLEM PLANINI AÇIKLAYAN İLK SEKTÖRÜZ

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, “Tekstil sektörü olarak sürdürülebilirlik konusunu bir tercih değil, zorunluluk ve sorumluluk olarak görüyoruz. Hem üreticiler hem de tüketiciler nezdinde de sürdürülebilir ürünlere olan talep ve hassasiyet haklı olarak artıyor. Küresel markaların yaklaşımlarının temelini bundan 10 yıl önce kalite, tasarım, lojistik, çeşitlilik, kapasite gibi veriler oluşturuyordu. Ancak sürdürülebilirlik yaklaşımı olmayan tesisler, günümüzde incelemeye dâhi alınmıyor. Biz de İTHİB olarak bu doğrultuda ‘herkes bir an önce elini taşın altına koymaya başlamalı’ dedik. Sürdürülebilirlik eylem planını açıklayan ilk ve tek sektör olduk.” dedi.

BAKANLIKLARLA TEMAS HALİNDEYİZ

Eylem planları kapsamında, karbon nötr sektörlere yönelik finans mekanizmaları ile ilgili ulusal-uluslararası iş birliği çalışmalarını da yakından takip ettiklerini dile getiren Ahmet Öksüz, “Bu kapsamda ISTKA, UR-GE ve IPA III ‘Karbon Ayak İzinin Takibi ve Azaltılması’ projelerini hazırladık. Yine eylem planımız kapsamında, 29 konuşmacıyla 4 ay süren ve 28 bin dinleyiciye ulaşan sürdürülebilir tekstiller eğitimimizi gerçekleştirdik. Toplam 15 farklı ülkeden katılım sağlanan eğitim serimiz ilgiyle takip edildi. Sürdürülebilirlik kapsamında sektörümüzün yetkinliklerini artırmak amacıyla ‘Tekstil Sektörü Sürdürülebilirlik Yol Haritası’nı yayınladık.” diye konuştu. ‘Sürdürülebilirlik Eylem Planı’ kapsamındaki hedeflerinin ancak kamu-özel sektör iş birliği ortak vizyonu ile başarıya ulaşabileceğini ifade eden Ahmet Öksüz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kapsamda bakanlıklarımızla, sürdürülebilir elyaf üretiminin artırılması, geri dönüştürülmüş tekstil ürünleri üretimindeki mevzuat düzenlemelerinin yapılması, sürdürülebilirlik üzerine ayrı bir destek mekanizması oluşturulması için girişimlerde bulunuyoruz.”

EN GÜVENLİ LİMANIN TÜRKİYE OLDUĞUNU GÖSTERDİK

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sustainability Talks programının sektörün eylem planı kapsamında açıkladığı; tüm tarafları bir araya getiren en kapsamlı faaliyet olarak sektörü beslediğini kaydeden Ahmet Öksüz, “Üretimde ve ihracatta yaptığı atılımla basamak atlayan sektör olarak; uluslararası tüm marka ve paydaşlarımıza, küresel ticaret ve tedarik zincirinde en güvenli limanın Türkiye olduğunu gösterdik. Şimdi ise sürdürülebilirlik konusunda yarattığı farkındalıkla, enerji verimliliği ile, sıfır atık prensibi ile, geri dönüşüm yaklaşımı ile, küresel ticarette döngüsel ekonomi modelinin ve ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın, en başarılı limanının yine Türk tekstil sektörü olacağının altını çiziyoruz.” diye konuştu.