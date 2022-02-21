Mesa, Artaş, Kantur&Akdaş Ortak Girişimi ile hayata geçirilen Tema İstanbul 2 projesinde dairelerin yarısı 2 ayda satıldı.

Tema İstanbul 2 ile ilk iki projede yakalanan kalite ve yaşam deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Tema İstanbul Genel Müdürü M. Aydın Ayçenk, “Atakent’te inşa ettiğimiz ilk iki projemizden konut alan sakinlerimizin büyük beğenisini kazanmıştık. Site sakinlerimiz şimdi de sevdiklerini yanlarına alarak yeni projemiz Tema İstanbul 2’ye geldiler” diyor.

Aydın Ayçenk, “2015’ten beri kaliteli yaşamın devam ettiği Tema İstanbul ve Bahçe projelerimizin bu derece beğenilmesi ve sevdiklerini şimdiki projemize yönlendirmesi bizlerin ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizin kanıtı niteliğinde. Tema İstanbul 2’de ön talep süreciyle başlayan, lansman ve ardından artarak devam eden yoğun bir taleple karşılaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Tamamlandığında bölgenin en prestijli projesi haline geleceğine inancımız sonsuz. Şu anda satışı devam eden 850 dairemiz bu eşsiz fırsattan yararlanacak yeni sahiplerini bekliyor. Önümüzdeki aylarda daha satışa çıkmamış yeni etabımızı da kıymetli müşterilerimizin beğenisine sunacağız” şeklinde konuştu.

4 tip daire seçeneği

Tema İstanbul 2’de 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 4 tipte 2.280 adet daire yer alıyor. Projede dairelerin yanında 70 villa da alıcıların ilgisine sunulacak. Tema İstanbul 2 için konut teslimlerinin 2023’ün ikinci yarısında yapılması planlanıyor.