Akaryakıt, inşaat, gayrimenkul ve enerji sektörleri gibi geniş bir alanda faaliyet gösteren Mustafa Modoğlu Holding, 1,1 milyar TL’lik cirosunu bu yıl enerji, akaryakıt ve gayrimenkul alanlarında gerçekleştireceği yatırımlarla dört katına çıkarmayı hedefliyor.

Temelleri 1960 yılında Erzurum’da Abdülmecit Modoğlu tarafından atılan Mustafa Modoğlu Holding, o yıllarda devlet müteahhitliği ve özel sektör projeleri yaparak ticari hayatına başlamış ve yaklaşık 500 milyon TL’lik hacme sahip olmuş bir şirket.

Sonrasında Modoğlu İnşaat, Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak faaliyetlerine devam eden şirketin yönetimi ikinci kuşağın işi devralmasıyla beraber, farklı alanlara yatırım hamleleriyle büyümeye başlıyor.

Bugün gelinen noktada ise akaryakıt, ticari akaryakıt, filo akaryakıt, inşaat, gayrimenkul yatırım, lojistik, otomotiv ve enerji sektörleri olmak üzere geniş bir alanda faaliyet gösteren İstanbul merkezli holding; 2021 yılında yaklaşık 1,1 milyar TL ciroya ulaşmış durumda.

Bu yıl ise büyüyen organizasyonu ve gelişen stratejileriyle yaklaşık 4 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyor.

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