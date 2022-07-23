Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların artan kira giderlerine dikkati çekerek, stopajın tamamen kaldırılması gerektiğini belirtti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarlar için daha fazla kolaylık sağlanmasını istedi.

Esnaf ve sanatkar için iş yeri kirasından doğan stopaj vergisinin önemli bir yük olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

“Bu yük esnafımıza ağır geliyor. Kovid-19 salgını döneminde devreye alınan uygulamayla stopaj iş yeri kiralarında yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülmüştü. Ancak yeniden yüzde 20 kira stopaj oranına geri dönülmesi esnafımızın üzerinde haksız bir yük oluşturuyor. Esnafımızın sırtında bir kambur olan kira stopajı tamamen kaldırılmalı.”