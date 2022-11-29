S&P Global Mobility tarafından Salı günü yayınlanan bir rapora göre, Tesla hala ABD’de en çok satan elektrikli araç markası, ancak rakipleri daha uygun fiyatlı modeller sunduğu için pazar hakimiyetinde oran olarak azalış var.

Veri firması, Tesla’nın ABD’de yeni tescilli elektrikli araç pazar payının üçüncü çeyrekte, geçen yılki %71 ve 2020′deki %79′a göre %65′e düştüğünü söylüyor. S&P, Tesla’nın 2025’e kadar EV pazar payının %20′nin altına düşeceğini tahmin ediyor. Çünkü bugün 48 olan EV modeli sayısının o zamana kadar 159′a çıkması bekleniyor.

S&P, Tesla’nın ABD EV pazarındaki hakimiyetini, şu anda 50.000 $’ın altındaki fiyat aralıklarında bulunan tamamen elektrikli modellere doğru yavaş yavaş kaybettiği yorumunu yapıyor. Tesla’nın giriş seviyesi Model 3′ü nakliye ücretleri ile yaklaşık 48.200 dolardan başlıyor, ancak araçlar genellikle seçeneklerle birlikte daha yüksek fiyatlara satılıyor.

S&P raporda, “Tesla’nın konumu, eşit veya daha iyi teknoloji ve üretim yapısı sunan yeni, daha uygun fiyatlı seçenekler geldikçe değişiyor. Tüketicilerin EV’lere olan ilgisinin arttığı göz önüne alındığında, Tesla’nın baskın pazar payını koruma becerisi ileriye dönük olarak zorlanacaktır” DEDİ.

S&P Global Mobility AutoIntelligence direktör yardımcısı Stephanie Brinley, Tesla’nın pazar payındaki düşüşe rağmen önümüzdeki yıllarda birim satışlarının artmasının beklendiğini kaydetti.

Üçüncü çeyrek boyunca ABD’de kayıtlı 10,22 milyon aracın kabaca 525.000′i veya %5,1′i tamamen elektrikli modellerdi. S&P’ye göre bu, 2021′in üçüncü çeyreğine göre 334.000 veya %2,8 arttı.