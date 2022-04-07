Tesla’nın Almanya’daki yeni otomobil fabrikası geçen ay resmen açıldı.

Tesla’nın geçen hafta YouTube’da yayınladığı bir drone videosu, yeni faaliyete geçen Berlin Gigafactory’nin içinde Model Y SUV’ların nasıl üretildiğini gösteriyor.

Drone görüntülerinde kamera tesisin çevresinde hızla ilerliyor; döküm makinesinden son denetime kadar pek çok aşamayı gösteriyor. Video robotların ve çalışanların bir Model Y SUV’u nasıl bir araya getirdiğini gösteriyor. Görüntüler Youtube’ta 2 milyondan fazla kez izlendi.