Baron Capital’in CEO’su ve Tesla’nın en büyük hissedarlarından olan Ron Baron, Elon Musk’ın Twitter’daki %9,2 hissesinin ve beraberindeki yönetim kurulu koltuğunun önemli olmadığı görüşünde ve “Bence anlamsız” diyor.

CNBC’ye konuşan Baron, “Bu küçük bir yatırım. 300 milyar dolar değerinde bir adam için 3 milyar dolar. Bir trilyon değerinde Tesla’ya sahip ve 3 veya 4 trilyon dolar değerinde olma yolunda” diye konuştu.

Baron, 2014′ten beri Tesla yatırımcısı. Musk’ın şirketi desteklediğini ve yönetim kurulunda yer aldığını öğrendiğinde firmasının Jack Dorsey’in sosyal medya platformuna yatırım yapmamaya karar verdiğini söyledi.

Baron ayrıca Musk’ın Twitter ile ilişkisinin Tesla için yansımaları olabileceğine dair endişeleri de geri çevirdi, durumu anlamsız bulduğunu yineledi. Baron, “Anlamsız olan ve hiçbir şey üzerinde hiçbir etkisi olmayacak bir şeye odaklandığınızda, bu sadece büyük resme bakmaktan uzaklaşılıyor” dedi.

Twitter’ın hisseleri, Musk’ın Pazartesi günü yaptığı yatırımın açıklanmasının ardından %27 yükselirken, şirketin hisse fiyatı Apple ve Microsoft gibi diğer ABD teknoloji devleriyle karşılaştırıldığında son birkaç yılda iyi performans göstermedi.

Musk’ın satın alma adımı, şirketi eleştirmesinden iki haftadan kısa bir süre sonra geldi ve Twitter’da insanların ifade özgürlüğü ilkelerine uyup uymadığı konusunda anket yaptı. Geçen ayın sonlarında Musk, yeni bir sosyal medya platformu kurmayı düşündüğünü söylemişti.