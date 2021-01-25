Ankara-Sivas arasını 2 saate düşüren Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında performans testi için Ankara’dan hareket eden tren Sivas’a ulaştı.

Ankara’dan saat 08.00’de Balışeyh konvansiyonel hattından hareket eden test treni, Balışeyh’ten itibaren Ankara-Sivas YHT hattından saat 13.30’da Sivas Gültepe Mahallesi’ne geldi.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve genel müdür yardımcılarının da bulunduğu treni, Sivas Valisi Salih Ayhan ve diğer yetkililer karşıladı.

Ayhan, burada yaptığı açıklamada, Sivas’ın çok heyecanlı, güzel bir günü yaşadığını söyledi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımının en kısa zamanda hizmete gireceğini belirten Ayhan, “Bugün de onun en önemli somut göstergesini görmüş olduk.” dedi.

“Sivas’ın hayali gerçek oldu”

Projenin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere diğer yetkililere teşekkür eden Ayhan, şöyle konuştu:

“Sivas’a güneş bugün ayrı bir güzel doğdu. Hakikaten Sivas’ın hayali gerçek oldu. Şu an Ankara’dan buraya geldiğine göre hamdolsun genel manada iyi. Kısa zaman içerisinde de normal seferlerine Sivas’ımızdan Ankara’ya başlayacak. Hayırlı uğurlu olsun. Gece gündüz çalışıldı. Salgınla mücadele yapılırken de TCDD’nin yüklenici firmaları bayram, seyran demeden gece gündüz çalıştılar. Sivaslılar şahit, bu heyecanı yaşasınlar, müteşekkir olsunlar ve özellikle emek verenlere teşekkür etsinler. Gerçekten büyük bir devletiz, Sivas her şeyi hak ediyor. Bu sene Sivas açısından ayrı bir güzel olacak. Rabb’im kaza bela vermesin, biletleri keseceğimiz günü en kısa zamanda iple çekiyoruz.”

“Yılların emeğini bugün görmüş olduk”

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ise heyecan verici bir gün yaşadıklarını dile getirdi.

“Yılların emeğini, meyvesini bugün görmüş olduk.” diyen Uygun, Ankara’dan test amacıyla yola çıkan trenin Kırıkkale ve Yozgat’tan geçerek Sivas’a ulaştığını aktardı.

Test sürüşlerinin hayırlı olmasını dileyen Uygun, şöyle devam etti:

“Tünelin ucunda ışığı gördük. Test sürüşlerinin başarılı olması halinde, 4-5 ay sürecek test sürecinin sonunda hattı işletmeye açmış olacağız. Tabii bu büyük bir yatırım arkadaşlar. 405 kilometrelik bir yüksek hızlı tren hattının açılması söz konusu. Bu, devletimizin, ülkemizin ekonomisinin güçlü olduğunu gösteriyor. Bununla gurur duymamız lazım. İnşallah yeni hızlı tren hatlarının planlanması da bakanlığımızca yapılmakta. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2003 yılında ortaya koymuş olduğu demir yolu vizyonuyla ve millete hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Sayın Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nun önderliğinde de ulaşım hizmetlerine hız kesmeden devam ediyoruz. Böyle sonuçları da gördükçe hem ülke hem de kurum olarak gurur duyuyoruz.”