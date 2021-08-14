Türk Hava Kurumundan (THK) Kahramanmaraş’ta düşen Rus yangın söndürme uçağına ilişkin teknik ve adli incelemenin devam ettiği, incelemelerin tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Kurumdan yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana’dan havalanan ve kaza kırıma uğrayarak Kahramanmaraş’ta düşen Rus yangın söndürme uçağına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

5 RUS VE 3 TÜRK GÖREVLİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın söndürme hizmetinde kullanılan THK-CMC iş ortaklığının kiralama yoluyla temin ettiği BE-200 88450 kuyruk numaralı amfibik yangın söndürme uçağının saat 14.45 civarında yangına suyu boşalttıktan sonra kaza kırıma uğradığı ve uçakta bulunan 5 Rus ve 3 Türk görevlinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“2021 yılı orman yangınlarını söndürmede kullanılmak üzere Orman Genel Müdürlüğü Mart 2021 tarihinde 5 uçaklık ihale açmıştır. Söz konusu ihaleye THK-CMC iş ortaklığı olarak 10 ton üzeri 3 uçak için teklif verilmiş, 29 Nisan’da sözleşme imzalanmıştır. İhale teknik şartnamesine uygun olarak kiralama yöntemiyle temin edilen 3 uçak İzmir, Adana ve Antalya bölgesinde konuşlandırılmıştır.

8 Temmuz itibarıyla Adana bölgesinde konuşlandırılan ve bugüne kadar yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılan 2020 model BE 200 88450 kuyruk numaralı amfibik yangın söndürme uçağı bugün Kahramanmaraş/Osmaniye bölgesinde çıkan orman yangınında Orman Genel Müdürlüğünün direktiflerine uygun olarak söndürme faaliyetleri yürüttüğü esnada elim hadise vuku bulmuş ve maalesef 8 görevli hayatını kaybetmiştir. Hayatlarını kaybeden görevlilerimiz için üzüntümüz büyüktür. Kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Teknik ve adli inceleme devam etmekte olup, incelemelerin tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçlar kamuoyunu ile paylaşılacaktır.”