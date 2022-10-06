Arnavutluk’ta 30 Ağustos’ta gözaltına alınan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade süreci ile ilgili duruşması 21 Ekim’e ertelendi.

Özer’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesinde görülen duruşmayı hakim Elis Dine yönetti.

Mahkeme kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duruşmanın diğer oturumunun 21 Ekim’de gerçekleşeceğini, savunma tarafının dosyaları incelemek için süre talep ettiğini söyledi.

Mahkeme ayrıca Özer’in tutukluluğunun, iade işlemlerinin sonuna kadar uzatılmasına karar verdi. AA